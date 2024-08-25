Соединенные Штаты Америки и Великобритания предоставили киевскому режиму снимки со спутников и другую информацию о Курской области после вторжения украинских боевиков, чтобы отследить переброску российских подкреплений.
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