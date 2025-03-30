Новый тактический знак ВСУ: маркер контрнаступления или тактический блеф?

Готовят масштабное контрнаступление «Три стрелы в квадрате»: что скрывает новый символ на технике ВСУ 29 марта 2025 года российские военные 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии зафиксировали ранее не встречавшийся тактический знак на бронированной технике противника в районе Часов Яра.