Политика как он...
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Политика как она есть

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Стало известно, как сложилась судьба актрисы Татьяны Клюевой

Стало известно, как сложилась судьба актрисы Татьяны Клюевой

Известная актриса Татьяна Клюева, звезда фильма-сказке Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса», после съемок в легендарной картине отказалась от карьеры в кино, вышла замуж за морского офицера, сменила фамилию и уехала в Севастополь.

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