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Жители 909 квартала в Орла сидят без тепла и горячей воды из-за остановки котельной

Жители 909 квартала в Орла сидят без тепла и горячей воды из-за остановки котельной

В администрации Орла пояснили, почему жители 909-го квартала до сих пор сидят без отопления. К холодным трубам также добавилось отключение горячей воды.

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