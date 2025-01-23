В США заявили о политически уязвимом Зеленском

На фоне разговорах о прекращении огня или перемирии на Украине глава государства Владимир Зеленский становится политически уязвимым, говорится в статье экс-советника президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей-Ди Вэнса Стив Кортес для Newsweek.
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