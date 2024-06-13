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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Курс рубля ускоряет рост к юаню

Курс рубля ускоряет рост к юаню. Об этом свидетельствуют данные утренних торгов на Московской биржи. Отметим, что утром, после роста при открытии торгов, курс юаня упал ниже 12 рублей впервые с июня прошлого года.

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