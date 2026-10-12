Житель Константиновки пострадал из-за атаки ВСУ на частный дом

ВСУ ударили по частному дому в селе Константиновка Запорожской области. Один человек пострадал, сообщил губернатор Евгений Балицкий в телеграм-канале .
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