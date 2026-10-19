Запрет распространяется не только на продукты самой компании DeepSeek, но и на организации, связанные с ней, а также на продукты и услуги сторонних разработчиков, созданные с применением технологий DeepSeek.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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