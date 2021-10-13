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Я абсолютно счастлива! Екатерина Варнава мечтает о семье с Александром Молочниковым

Я абсолютно счастлива! Екатерина Варнава мечтает о семье с Александром Молочниковым

Год назад Екатерина Варнава и Александр Молочников впервые объявили о своих отношениях. В интервью артистка рассказала, что за прошедшее время их чувства друг к другу не изменились, и сейчас они мечтают о создании семьи и рождении общих детей.

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