Ирэн Феррари — та самая модель, которую в России называют обладательницей самой большой груди, — пришла на шоу «Что я наделала» на «Пятнице!» и расплакалась.
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