Нет подходящих площадок: власти Самары ищут, где построить крематорий

Власти Самары ищут подходящую площадку для строительства нового крематория.В Самаре остро стоит вопрос постройки нового крематория — ёмкости тех, что стоят на действующих кладбищах практически исчерпаны и родственникам усопших приходится возить из тела в соседние регионы.