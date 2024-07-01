Саратовский депутат поздравил ветеранов боевых действий с праздником

В Саратовской области сегодня, 1 июля, отмечается День ветеранов боевых действий. В честь этого праздника с теплыми словами поздравления к жителям региона обратился депутат областного законодательного собрания (фракция СРПП) Вячеслав Калинин, который также является заместителем председателя комитета по делам ветеранов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии