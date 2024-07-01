Саратовский депутат поздравил ветеранов боевых действий с праздником

В Саратовской области сегодня, 1 июля, отмечается День ветеранов боевых действий. В честь этого праздника с теплыми словами поздравления к жителям региона обратился депутат областного законодательного собрания (фракция СРПП) Вячеслав Калинин, который также является заместителем председателя комитета по делам ветеранов.