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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В США запретили производителям ПК использовать фразу на стикерах «гарантия ...

В США запретили производителям ПК использовать фразу на стикерах «гарантия ...

В США запретили производителям ПК использовать фразу на стикерах «гарантия недействительна при удалении»Федеральная торговая комиссия США (ФТК) направила предупреждения компаниям ASRock, Gigabyte и Zotac о незаконности использования наклеек «гарантия недействительна при удалении» и подобных ограничительных формулировок в гарантийных условиях.

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