В США запретили производителям ПК использовать фразу на стикерах «гарантия недействительна при удалении»Федеральная торговая комиссия США (ФТК) направила предупреждения компаниям ASRock, Gigabyte и Zotac о незаконности использования наклеек «гарантия недействительна при удалении» и подобных ограничительных формулировок в гарантийных условиях.