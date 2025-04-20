ВСУ потеряли до 245 человек, а также танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины «Козак» До начала действия объявленного Владимиром Путиным перемирия подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики.
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