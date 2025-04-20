До пасхального перемирия российские бойцы взяли под контроль Новомихайловку в ДНР

ВСУ потеряли до 245 человек, а также танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины «Козак» До начала действия объявленного Владимиром Путиным перемирия подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики.