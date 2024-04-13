Весеннее "чудо": станция метро "Спортивная" в Новосибирске прошла Главгосэкспертизу

Специалисты контрольного ведомства дали добро на все корректировки в проекте. Когда же состоится долгожданное открытие?Документация на строительство станции метро "Спортивная" в Новосибирске успешно прошла Главгосэкспертизу.
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