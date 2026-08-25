Россиянин умер после укуса комара

Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось Российский делегат Международной шахматной федерации (FIDE) и баскетбольный агент Сергей Индейкин скончался после командировки в столицу Нигерии - Абуджу, сообщает aif.
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