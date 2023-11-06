США озаботились созданием своего «Искандера». Иначе — хана Америке

В Пентагоне отказались от развития линейки ATACMS, но ничего лучшего на замену создать пока не получается Виталий Орлов Фото: сайт армии США Инициированное Пентагоном и политическим руководством США в 2016 году создание новой ракеты среднего радиуса действия началось с закрытия другого проекта, что для американского военно-промышленного комплекса в последнее время становится нормой.