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Болгарский народ встречал Красную Армию хлебом-солью

Болгарский народ встречал Красную Армию хлебом-солью

Жители Софии встречают бойцов Красной АрмииОбщая ситуацияПосле Ясско-Кишиневской операции (Катастрофа немецкой группы армий «Южная Украина») войска 3-го Украинского фронта, не встречая сопротивления, к 6 сентября 1944 г.

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