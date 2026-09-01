В Тамбовской области сели за парты 94 тысячи школьников

В новом учебном году в Тамбовской области за парты сели 94 295 школьников. Впервые порог школы переступили 8148 первоклассников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В этом году тамбо...
- Наталья Карасёва:...
- На полях Тамбовск...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым