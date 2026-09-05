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Путин поручил сохранить господдержку коренных малочисленных народов России

Путин поручил сохранить господдержку коренных малочисленных народов России

РИА Новости/Павел Лисицын Президент России Владимир Путин 5 сентября поручил рассмотреть сохранение мер господдержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, если их численность станет больше 50 тысяч человек.

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