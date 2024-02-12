Откуда пошло выражение «на черный день» и что оно на самом деле значит Елена ГалицкаяВ современном российском обществе выражение «на черный день» вошло в употребление как символ неприятного времени или несчастья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии