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Царьград

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Трамп пообещал выплату $5000 каждому взрослому при победе партии

Трамп пообещал выплату $5000 каждому взрослому при победе партии

Дональд Трамп, выступая на съезде Республиканской партии в Техасе, обсудил сделки с Венесуэлой и Ираном, обещая выплату $5000 каждому взрослому гражданину США в случае победы республиканцев в ноябрьских выборах.

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