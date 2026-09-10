Трамп пообещал выплату $5000 каждому взрослому при победе партии

Дональд Трамп, выступая на съезде Республиканской партии в Техасе, обсудил сделки с Венесуэлой и Ираном, обещая выплату $5000 каждому взрослому гражданину США в случае победы республиканцев в ноябрьских выборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВН "Полный кадровый ...
- ВН "Полный кадровый ...
- Исламизация добра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым