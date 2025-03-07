"Извинения на камеру" Неизвестный художник, холст, масло, 2025 Если поверить в список обвинений в Европе, то могуществу России позавидует ЦРУ: Вмешательство в выборы в Молдавии, Румынии, Германии, США, Словакии, Грузии.
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