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В Ноябрьске врачи во время кесарева сечения нашли и удалили женщине очаг некроза

В Ноябрьске врачи во время кесарева сечения нашли и удалили женщине очаг некроза

В Ноябрьске во время планового кесарева сечения врачи обнаружили у пациентки некроз в области сигмовидной кишки и удалили его.

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