Информационно-библиотечный центр в Лицее №1 Братска: инновации, культура и знания

В Лицее №1 города Братска открыли новый информационно-библиотечный центр. На торжественное мероприятие, посвященное этому важному событию, собрались ученики и педагоги, а также мэр города Александр Дубровин, который разделил радость и поздравления с участниками.
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