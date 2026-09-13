На днях премьер Норвегии заявил, что самолет киевлянина «едва не был сбит», когда тот должен был вылетать из Молдавии.
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Возникает резонный вопрос: а почему ВВП этого не хочет ?????????????? Мало смертей, материнского гор, разрушений, реального риска третьей мировой ???????????????? КТОР ЗАПРЕТИЛ ВВП ЭТОГО ХОТЕТЬ ????????????????? МЕНЕНИЕ НАРОДА РОССИИ-РАВНО НОЛЮ ??????????????
Нужно как-то объяснить почему Норвегия только в этом году перечислила Украине $7 млд., а в 2027 году собирается ещё $9,2 млд. перечислить. Обычные граждане, которых подавляющее большинство, выслушают новость об "агрессии" России и попыток убить их "президента" - тогда всё понятно, конечно же нужно помогать борцу за "демократические ценности".
Зачем написана эта статья? Чтобы не забывали, что есть такой хмырь по имени Зеля?
И какой делаем вывод - что все зависит от ЛИЧНЫХ Приоритетов и личных собственных желаний , а не какой то там стратегии , не так разве ?🤔
ОБ ЭТО ДЕРЬМО ПАЧКАТЬСЯ.....ТОЛЬКОВОНИ БОЛЬШЕ...САМ СДОХНЕТ...как МАЗЕПЕ...ЗАЕДЕННЫЙ ВШАМИ...