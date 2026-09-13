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«Если бы Путин захотел - никто бы даже останки не нашёл»: Зеленский «расплакался» перед норвежцами из-за «угрозы» его жизни, которой не было

«Если бы Путин захотел - никто бы даже останки не нашёл»: Зеленский «расплакался» перед норвежцами из-за «угрозы» его жизни, которой не было

На днях премьер Норвегии заявил, что самолет киевлянина «едва не был сбит», когда тот должен был вылетать из Молдавии.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Моргунов
Владимир Моргунов

Возникает резонный вопрос: а почему ВВП этого не хочет ?????????????? Мало смертей, материнского гор, разрушений, реального риска третьей мировой ???????????????? КТОР ЗАПРЕТИЛ ВВП ЭТОГО ХОТЕТЬ ????????????????? МЕНЕНИЕ НАРОДА РОССИИ-РАВНО НОЛЮ ??????????????

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Нужно как-то объяснить почему Норвегия только в этом году перечислила Украине $7 млд., а в 2027 году собирается ещё $9,2 млд. перечислить. Обычные граждане, которых подавляющее большинство, выслушают новость об "агрессии" России и попыток убить их "президента" - тогда всё понятно, конечно же нужно помогать борцу за "демократические ценности".