Политолог Жарихин: у генпрокурора Украины вряд ли получится сместить главу НАБУ

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин выразил мнение, что генеральному прокурору Украины Руслану Кравченко вряд ли удастся добиться смещения директора Национального антикоррупционного бюро Украины Семёна Кривоноса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Советник Трампа з...
- ЛЛ Юрист: работу кур...
- Президент Ирана П...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым