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Политолог Жарихин: у генпрокурора Украины вряд ли получится сместить главу НАБУ

Политолог Жарихин: у генпрокурора Украины вряд ли получится сместить главу НАБУ

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин выразил мнение, что генеральному прокурору Украины Руслану Кравченко вряд ли удастся добиться смещения директора Национального антикоррупционного бюро Украины Семёна Кривоноса.

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