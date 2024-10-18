Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

ТАСС: турист Пичугин не имел права отплывать на лодке дальше 5 км от берега

ТАСС: турист Пичугин не имел права отплывать на лодке дальше 5 км от берега

Россиянин Михаил Пичугин, который 67 дней дрейфовал в Охотском море, не имел права далеко отплывать от берега на своей лодке "Байкат 470".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Ну есть такое. Называется: &quot;Постановление Правительства РФ от 08.02.2022 N 132&quot;. Только вот кто про него знает, не говоря уже о простом пролистывании? Для этого надо иметь мышление и понимание что море как и горы даже простых ошибок не прощает. Мужик фактически убил своих родственников. но думаю что он сам это прекрасно понимает так что в этом случае лучше все как то закрыть.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх