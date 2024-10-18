ТАСС: турист Пичугин не имел права отплывать на лодке дальше 5 км от берега

Дмитрий Гурин

Ну есть такое. Называется: "Постановление Правительства РФ от 08.02.2022 N 132". Только вот кто про него знает, не говоря уже о простом пролистывании? Для этого надо иметь мышление и понимание что море как и горы даже простых ошибок не прощает. Мужик фактически убил своих родственников. но думаю что он сам это прекрасно понимает так что в этом случае лучше все как то закрыть.