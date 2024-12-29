Число погибших при крушении самолёта в Южной Корее выросло до 124

Число погибших в результате крушения самолёта в Южной Корее выросло до 124 человек. «Число погибших в результате крушения самолёта Jeju Air в Муане возросло до 124», — сообщает «Рёнхап» со ссылкой на пожарных.
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