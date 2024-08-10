Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров заявил, что ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области за сутки получили повреждения.
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