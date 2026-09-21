Юрист Манько: россияне могут не платить по счетам УК при плохом оказании услуг

Эксперт объяснил, что россияне могут потребовать от управляющей компании снижение оплаты ЖКУ, если услуги оказываются некачественно или не представляются вовсе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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