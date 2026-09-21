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Юрист Манько: россияне могут не платить по счетам УК при плохом оказании услуг

Юрист Манько: россияне могут не платить по счетам УК при плохом оказании услуг

Эксперт объяснил, что россияне могут потребовать от управляющей компании снижение оплаты ЖКУ, если услуги оказываются некачественно или не представляются вовсе.

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