Перепалки с Яковлевым и Ткачевым не пройдут бесследно.В среду, 23 сентября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся четыре матча, а внимание большинства болельщиков будет приковано к противостоянию «Салават Юлаева» и «Металлурга».