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Разин послал всех в жопу, а Козлов скинет его с первого места. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Металлург»

Разин послал всех в жопу, а Козлов скинет его с первого места. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Металлург»

Перепалки с Яковлевым и Ткачевым не пройдут бесследно.В среду, 23 сентября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся четыре матча, а внимание большинства болельщиков будет приковано к противостоянию «Салават Юлаева» и «Металлурга».

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