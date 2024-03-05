МЧС: 6 марта по всей России пройдет проверка систем оповещения населения

6 марта на всей территории России пройдет проверка систем оповещения. Об этом сообщает МЧС РФ. По официальной информации, 6 марта состоится всероссийская проверка систем оповещения населения, во время которого будет осуществлен запуск сирен и громкоговорителей, а эфир общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов будет замещен.