Число фишинговых ресурсов в Рунете выросло в полтора раза. Благодаря доступным решениям

За первые два месяца текущего года в Рунете было выявлено более 40 000 фишинговых ресурсов, а по итогам 2023 года их число утроилось по сравнению с 2021 годомКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Bi.
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