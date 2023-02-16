Минфин США заявил, что не нашел доказательств попыток РФ обойти потолок цен на нефть

Помощник министра финансов Соединенных Штатов Америки по экономической политике Бен Харрис сообщил о том, что у Минфина страны не имеется доказательств причастности РФ к обходу потолка цен на российскую нефть, установленного «Большой Семёркой».
Помощник министра финансов Соединенных Штатов Америки по экономической политике Бен Харрис сообщил о том, что у Минфина страны не имеется доказательств причастности РФ к обходу потолка цен на российскую нефть, установленного «Большой Семёркой».
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