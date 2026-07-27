Иван Охлобыстин и Александр Лыков сыграли в «Сказке о потерянном времени»: трейлер и фото

Новая экранизация одноименного произведения Евгения Шварца выйдет в российский прокат в октябре. «Сказка о потерянном времени», 2026 кадр из фильмаПоявились трейлер и постер семейного фильма «Сказка о потерянном времени» по произведению Евгения Шварца.