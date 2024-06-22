БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Стратегическая бомбардировочная авиация США в современной войне

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До появления на вооружении армии США баллистических ракет наземного базирования и ракет, размещенных на атомных подводных лодках, главную роль в утверждении мирового господства США, создании угрозы безопасности своим противникам – СССР и странам социалистического содружества, играли тяжелые бомбардировщики САК ВВС.

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