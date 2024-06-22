Стратегическая бомбардировочная авиация США в современной войне

До появления на вооружении армии США баллистических ракет наземного базирования и ракет, размещенных на атомных подводных лодках, главную роль в утверждении мирового господства США, создании угрозы безопасности своим противникам – СССР и странам социалистического содружества, играли тяжелые бомбардировщики САК ВВС.