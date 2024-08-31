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Президент России встретился с врио губернатора Вологодской области

Президент России встретился с врио губернатора Вологодской области

МОСКВА (ИА Реалист). Одной из главных тем доклада врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова президенту России Владимиру Путину стала динамика развития Вологодчины, включая уровень выполнения национальных проектов и меры по взаимодействию новой команды правительства региона с жителями.

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