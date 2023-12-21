Рогов: два человека пострадали при обстреле Токмака со стороны ВСУ

РИАМО - 21 дек. Как минимум два человека пострадали в результате сегодняшнего обстрела города Токмак боевиками ВСУ, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
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