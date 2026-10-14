Великобритания планирует ускорить поставки Украине легких многоцелевых ракет Martlet

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем примет президента Украины Владимира Зеленского на Даунинг-стрит в среду; в ходе встречи он сообщит, что Лондон ускорит поставки Украине легких многоцелевых ракет британского производства Martlet (LMM).
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