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Русская весна

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Великобритания планирует ускорить поставки Украине легких многоцелевых ракет Martlet

Великобритания планирует ускорить поставки Украине легких многоцелевых ракет Martlet

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем примет президента Украины Владимира Зеленского на Даунинг-стрит в среду; в ходе встречи он сообщит, что Лондон ускорит поставки Украине легких многоцелевых ракет британского производства Martlet (LMM).

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