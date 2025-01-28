Аналитик Калманович: при обвале рубля кофе может вырасти в цене на 35%

Цены на кофе формируются в первую очередь в зависимости от урожая в Бразилии. В последние три года по этому показателю наблюдается довольно слабая динамика, так что рост стоимости неизбежен, рассказал RT главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.
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