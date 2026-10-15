‼️🇺🇦🥶 Киев ждёт «сверхсложная» зима: план создания резервной энергогенерации провален — заявили в Раде ▪️Нардеп Кучеренко предупредил о крайне тяжёлой ситуации с энергоснабжением украинской столицы предстоящей зимой.
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