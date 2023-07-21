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«Зенит» и ЦСКА предложили 5 млн евро за защитника «Галатасарая» Бардакчи (Hurriet)

По данным Hurriet, «Зенит» и ЦСКА предложили «Галатасараю» 5 млн евро за Бардакчи. В прошлом сезоне 28-летний провел 33 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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