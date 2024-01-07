Полковник ВСУ Павленко: Российские БПЛА являются серьезной угрозой

Полковник, начальник отдела РЭБ и кибервойны генерального штаба Украины Иван Павленко, чьи слова приводит Financial Times, заявил об обеспокоенности в рядах ВСУ массовым использованием Россией беспилотников.
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