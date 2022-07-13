Сына Байдена уличили в перевозке украинских проституток через границы американских штатов

Consolidated News Photos/US Senate Television/Global Look Press Сын президента США Джо Байдена Хантер попал в скандал с нелегальной перевозкой украинских проституток через границы американских штатов, из-за чего ему грозит федеральное обвинение.
Consolidated News Photos/US Senate Television/Global Look Press Сын президента США Джо Байдена Хантер попал в скандал с нелегальной перевозкой украинских проституток через границы американских штатов, из-за чего ему грозит федеральное обвинение.
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