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Сына Байдена уличили в перевозке украинских проституток через границы американских штатов

Сына Байдена уличили в перевозке украинских проституток через границы американских штатов

Consolidated News Photos/US Senate Television/Global Look Press Сын президента США Джо Байдена Хантер попал в скандал с нелегальной перевозкой украинских проституток через границы американских штатов, из-за чего ему грозит федеральное обвинение.

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