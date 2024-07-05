Экс-президента Бразилии Болсонару обвинили в присвоении госимущества

Федеральная полиция Бразилии в ходе расследования дела о ювелирных соглашениях предъявила обвинение в присвоении государственного имущества экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару и еще 11 лицам, сообщил 4 июля новостной портал G1.
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