В Петербурге прошел заплыв вокруг Петропавловской крепости. Участники проплыли дистанции в 900, 2300 и 4600 метров

В Петербурге 9 августа прошел ежегодный заплыв X-WATERS вокруг Петропавловской крепости. По данным организаторов, в 2021 году в нем участвовало более 1300 человек.
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