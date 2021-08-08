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В Петербурге прошел заплыв вокруг Петропавловской крепости. Участники проплыли дистанции в 900, 2300 и 4600 метров

В Петербурге 9 августа прошел ежегодный заплыв X-WATERS вокруг Петропавловской крепости.  По данным организаторов, в 2021 году в нем участвовало более 1300 человек.

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