Наводнения и реприватизация: что ждет россиян на следующей неделе

На следующей неделе главной темой повестки вновь будут наводнения в регионах. Продолжится новая тенденция по реприватизации предприятий, а представители местного самоуправления соберутся в Москве для обсуждения насущных вопросов.
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