Поведение Китая все больше беспокоит Москву: интерес Пекина к строительству «Силы Сибири-2» пропадает

Верить Китаю на все 100% н6ельзя, а вдруг опять вылезут хун вей бины, как в 60-е годы!👀😜👈

Надежда Белугина

Верить безоговорочно вообще никому и никогда, а уж тем более сейчас, нельзя точно. Стыдно признаваться, когда "нас опять обманули". Устные договорённости, скреплённые только улыбками и объятиями, никогда не имели силы.