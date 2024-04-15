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Поведение Китая все больше беспокоит Москву: интерес Пекина к строительству «Силы Сибири-2» пропадает

Поведение Китая все больше беспокоит Москву: интерес Пекина к строительству «Силы Сибири-2» пропадает

Сегодня 21K прочитали Здравствуйте, друзья! Оказывается, поведение Китая все больше беспокоит Москву.

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Комментарии
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Лев Добрый
Верить Китаю на все 100% н6ельзя, а вдруг опять вылезут хун вей бины, как в 60-е годы!👀😜👈
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18 час.
Надежда Белугина
Верить безоговорочно вообще никому и никогда, а уж тем более сейчас, нельзя точно. Стыдно признаваться, когда &quot;нас опять обманули&quot;. Устные договорённости, скреплённые только улыбками и объятиями, никогда не имели силы.
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18 час.

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