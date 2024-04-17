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Царьград

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Регистрация на Тотальный диктант-2024 в Краснодаре закрыта, количество желающих бьёт рекорды

Регистрация на Тотальный диктант-2024 в Краснодаре закрыта, количество желающих бьёт рекорды

Изначально организаторы планировали принять на площадках 500 человек, но в итоге записалось 600.Традиционная, юбилейная, акция “Тотальный диктант” в Краснодаре пройдёт 20 апреля в 14:00 на 12 площадках города.

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